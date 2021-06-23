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İstanbul'dan ayrılmayan Belhanda, sarı-kırmızılılara mesaj verdi: Galatasaray'dan haber bekliyorum - Son Dakika

İstanbul'dan ayrılmayan Belhanda, sarı-kırmızılılara mesaj verdi: Galatasaray'dan haber bekliyorum

23.06.2021 15:35

Mustafa Cengiz yönetimiyle tartışması nedeniyle kulüpten kovulan Belhanda, İstanbul'dan ayrılmadı ve çalışmalarına devam ediyor. İstanbul'daki düzenini bozmayan ve gelen teklifleri reddeden Faslı yıldız, "İnşallah önümüzdeki sezon Galatasaray'da forma giyerim" ifadelerini kullandı.

Younes Belhanda ve Galatasaray'ın tekrar kavuşması pek mümkün gözüküyor. Mustafa Cengiz yönetimini, "Sosyal medya ile uğraşacaklarına bozuk zeminle ilgilensinler" dediği için kulüpten gönderilen Belhanda, İstanbul'da çalışmalarına devam ediyor. Faslı yıldız, Fatih Terim'in de dönmesiyle eski takımına haber yolladı.

İstanbul'dan ayrılmayan Belhanda ateşi resmen yaktı: Galatasaray'dan haber bekliyorum

"İNŞALLAH OLUR"

A Spor'un aktardığı haberde İstanbul'da düzenini bozmadığı belirtilen Belhanda, "İnşallah önümüzdeki sezon Galatasaray'da forma giyerim" ifadelerini kullandı. Fatih Terim'le de arası bir hayli iyi olan Faslı yıldızın rotasyon olarak değerlendirilebilmesi kuvvetli bir durum olarak gözüküyor.

İstanbul'dan ayrılmayan Belhanda, sarı-kırmızılılara mesaj verdi: Galatasaray'dan haber bekliyorum

Younes Belhanda, Mustafa Cengiz, Galatasaray, İstanbul, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor İstanbul'dan ayrılmayan Belhanda, sarı-kırmızılılara mesaj verdi: Galatasaray'dan haber bekliyorum - Son Dakika Spor


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