İstanbul'dan, Balıkesir'e uyuşturucu getirenler yakalandı
2 saat önce
İstanbul'dan özel araçla, Balıkesir'e uyuşturucu getiren 2 kişi yakalandı.
İstanbul Haber Yayın Tarihi: 24.07.2019 03:59 Kaynak: İHA
'dan özel araçla, Balıkesir
'e uyuşturucu getiren 2 kişi yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü
görevlilerince İstanbul'dan Balıkesir'e uyuşturucu getiren S.K. ve A.O.A.'ın olduğu araçta yapılan aramada 1 kilo 944 gram skunk esrar ele geçirildi.
Narkotik ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alınan S.K. ve A.O.A. hakkında soruşturmanın devam ettiği öğrenildi. - BALIKESİR
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