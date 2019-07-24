Son Dakika Haberleri: İstanbul'dan, Balıkesir'e uyuşturucu getirenler yakalandı
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İstanbul'dan, Balıkesir'e uyuşturucu getirenler yakalandı

2 saat önce

İstanbul'dan özel araçla, Balıkesir'e uyuşturucu getiren 2 kişi yakalandı.

İstanbul'dan, Balıkesir'e uyuşturucu getirenler yakalandı, System.String[]
İstanbul'dan özel araçla, Balıkesir'e uyuşturucu getiren 2 kişi yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince İstanbul'dan Balıkesir'e uyuşturucu getiren S.K. ve A.O.A.'ın olduğu araçta yapılan aramada 1 kilo 944 gram skunk esrar ele geçirildi.

Narkotik ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alınan S.K. ve A.O.A. hakkında soruşturmanın devam ettiği öğrenildi. - BALIKESİR
Balıkesir, Narkotik, İstanbul, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 24.07.2019 03:59 Kaynak: İHA
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