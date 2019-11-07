Son Dakika Haberleri: İstanbul'dan Batman'a gelip yetim ve öksüz çocukların yüzünü güldürdüler
Son Dakika Güncel İstanbul'dan Batman'a gelip yetim ve öksüz çocukların yüzünü güldürdüler

İstanbul'dan Batman'a gelip yetim ve öksüz çocukların yüzünü güldürdüler

7 saat önce

İstanbul'da ikamet eden 3 arkadaş, Batman'a gelerek 500 yetim ve öksüz öğrenciyi giydirdi.

İstanbul'dan Batman'a gelip yetim ve öksüz çocukların yüzünü güldürdüler, System.String[]

İstanbul'da ikamet eden 3 arkadaş, Batman'a gelerek 500 yetim ve öksüz öğrenciyi giydirdi.


'Çocuklar üşümesin' projesi kapsamında bir araya gelen E-Spor İnternet Kafeciler Grubu üyeleri İlhan Çabas, Ayhan Çabas ve Engin Yüce, Batman merkez ve köylerinde okuyan 500 yetim ile öksüz öğrenciye kışlık bot ve mont hediye etti.


Hayırsever Engin Yüce, E-Spor İnternet Kafeciler Grubu olarak 500 öğrenciye giyim ve 100 aileye gıda yardımı yapmak Batman'a geldiklerini söyledi. Yüce, "Çocuklar üşümesin adlı projemizin mutluluğunu yaşıyoruz. Buradan bizi destekleyen arkadaşlarımıza yan sektörlere teşekkür ediyoruz. Amacımız yetim, öksüz kardeşlerimize ve maddi durumu iyi olmayan kardeşlerimize yardım etmektir. Amacımıza ulaşmanın mutluluğunu yaşıyoruz" dedi.


Yardımları alan öğrenciler, hayırsever vatandaşlara teşekkür ettiler. - BATMAN

İstanbul, E Spor, Batman, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.11.2019 12:29 Kaynak: İHA
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