İstanbul'dan Bilecik'e ziyarete giden aile tüm köyü karantinaya aldırdı - Son Dakika

İstanbul'dan Bilecik'e ziyarete giden aile tüm köyü karantinaya aldırdı

2 kişiye bulaşan virüs bulaştırınca 24 kişilik köy karantinaya alındı

BİLECİK - İstanbul'dan Bilecik'e gelen aile 2 kişiye Korona virüs (Covit-19) bulaştırırken, 24 kişinin yaşadığı köy karantina alındı.

Alınan bilgilere göre, Bilecik Gölpazarı ilçesinde bağlı İncirli Köyü'nde İstanbul'dan gelen bir ailenin temasta bulunduğu 2 kişide Korona virüs (Covit-19) tespit edildi. Bunun sonucunda köye bağlı Bostancılar Mahallesi yaşayan 24 kişiye test yapılırken, giriş ve çıkışlar İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 27, 28 ve 72'inci maddeleri kapsamında ikinci bir değerlendirmeye kadar kapatıldı. Jandarma ekipleri köyün giriş ve çıkışlarını kapatılırken, sadece kontrol girişlerine izin veriliyor

Öte yandan 24 kişinin test sonuçlarına göre hareket edileceği öğrenildi.