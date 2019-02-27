İstanbul'dan Bilecik'e Tarih Gezisi
35 dakika önce
Osmanlı Devleti'nin kuruluşuna ev sahipliği yapan Bilecik, ülkenin her bölgesinden ziyaretçilerini ağırlamaya devam ediyor.
Osmanlı Devleti
'nin kuruluşuna ev sahipliği yapan Bilecik
, ülkenin her bölgesinden ziyaretçilerini ağırlamaya devam ediyor.
2018 yılında 1 milyon 50 bin turisti ağırlayan Bilecik, çevre iller başta olmak üzere yurt içinden ve dışından konuklarını ağırlamaya devam ediyor. Bilecik Belediyesi tarafından kente kazandırılan Osmanlı Padişahları Tarih Şeridini gezen heyet üyeleri, kentin tarihi ve kültürel değerleri hakkında yetkililerden bilgi aldı. İstanbul Kartal
Gönüllü Hanımlar Sosyal Yardımlaşma Dayanışma Kültür Derneği Başkanı ve beraberindeki heyet üyeleri Bilecik Belediyesi tarafından özellikle kadınlar için hazırlanan Osmanlı Sultaneli Sokağından alışveriş yaptılar. Belediye Başkanı Nihat Can
'ın eşi Nesrin Can'ın ağırladığı konuklar, kente duydukları hayranlığı ifade ederek Belediye Başkanı Nihat Can ve eşi Nesrin Can'a teşekkür ettiler.
Osmanlı Sultaneli Sokağındaki Hanımeli Konağında kente özgü lezzetlerin tadına bakan heyet üyeleri, Bilecik'e has yöresel hediyelik ürünleri satın aldılar. - BİLECİK
Son Dakika
» Yaşam
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 27.02.2019 01:52 Kaynak: İHA
Sosyal Medyadaki İstanbul Anketinde Ekrem İmamoğlu, Binali Yıldırım'a Fark Attı
Tuzla'da Panik Yaratan Koku Soruşturmasında 1 Kişi Gözaltına Alındı
İstanbul'daki Dhkp-C Operasyonundan Yeni Detaylar
CHP'nin İBB Adayı Ekrem İmamoğlu ile Pazarcının Diyaloğu Sosyal Medyayı Salladı