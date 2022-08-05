Ekmek Dilimleme Makinesinden 75 Bin Adet Uyuşturucu Hap Çıktı - Son Dakika
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Ekmek Dilimleme Makinesinden 75 Bin Adet Uyuşturucu Hap Çıktı

05.08.2022 12:02

İstanbul'dan Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) gönderilmek üzere bir kargo firmasına teslim edilen bir gönderiye, hassas burunlu ve özel eğitimli Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı detektör köpeği Bozo'nun tepki vermesi üzerine yapılan incelemede, ekmek dilimleme makinelerinin içine gizlenmiş halde 75 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

İstanbul'dan Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) gönderilmek üzere bir kargo firmasına teslim edilen bir gönderiye, hassas burunlu ve özel eğitimli Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı detektör köpeği Bozo'nun tepki vermesi üzerine yapılan incelemede, ekmek dilimleme makinelerinin içine gizlenmiş halde 75 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre; Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Bağcılar ilçesinde bulunan bir kargo firmasında şüpheli bir kargo gönderisi tespit etti. İstanbul'dan Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) gönderilmek istenen kargo gönderisi hassas burunlu ve özel eğitimli narkotik detektör köpeği Bozo tarafından kontrol edildi. Bozo pakete tepki verince gönderi mahkeme kararıyla açıldı. Gönderi içerisindeki ekmek dilimleme makinesi içine gizlenmiş halde uyuşturucu nitelikli "Captagon" hapları ele geçirildi.

175 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Öte yandan, kargo firmasında yapılan kontrolde ve İstanbul genelinde gerçekleştirilen uygulamalarda; 75 bin Captagon hapın yanı sıra 546 gram esrar, 45 gram sentetik kannabinoid, 38 gram eroin, 16 gram metamfetamin, 11 gram kokain, 89 ecstacy hap ele geçirildi. Bu uygulama sonucu 172 şüpheli yakalandı.

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Kaynak: ANKA

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