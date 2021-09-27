İstanbul'dan bisikletleriyle yola çıkan kadınların son durağı Kırklareli oldu - Son Dakika

İstanbul'dan bisikletleriyle yola çıkan kadın grubu, Trakya turunu Kırklareli'nde noktaladı.

Kadınların ulaşım özgürlüklerini geliştirme, sürdürülebilir şehirler ve kadın dayanışması oluşturma, kadınları maddi ve manevi olarak güçlendirme amacıyla 2 yıl önce kurulan "Zincir Kıran Kadınlar İnisiyatifi" bisiklet topluluğu üyesi bir grup kadın, yaklaşık 175 kilometrelik parkurda pedal çevirdikleri Trakya turunu, Kırklareli'nde sonlandırdı.

İnisiyatifin Koordinatörü Hande Karaca, gazetecilere yaptığı açıklamada, Trakya'nın eşsiz güzelliklerini keşfetmek, farklı yerler görebilmek amacıyla tur düzenlediklerini ifade ederek, bağ bozumu döneminde Trakya'nın ayrı bir güzelliği bulunduğunu söyledi.

Karaca, İstanbul'dan yola çıktıkları ilk gün 100, ikinci gün ise 75 kilometrelik bir parkurda bisiklet kullandıklarını söyledi.

Tekirdağ'ın ardından Kırklareli'ni dolaşma fırsatı bulduklarını anlatan Karaca, "Trakya, bisikletle daha bir güzelmiş. Bu tarafa bisikletle gelmek kısmet olmamıştı. Biz aslında bu tür gezilerle kendimizi de anlatıyoruz. Biz istiyoruz ki daha fazla kadın işte olsun, daha fazla kadın sokakta olsun, daha fazla kadın yönetimde olsun. Kırmaya çalıştığımız zincirler bunlar." diye konuştu.

Grup, turu tamamlayarak kentten ayrıldı.