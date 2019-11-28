Son Dakika Haberleri: İstanbul'dan Bolu'ya kadar takip ettikleri araçtan 98 bin avro çalmışlar
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İstanbul'dan Bolu'ya kadar takip ettikleri araçtan 98 bin avro çalmışlar

6 saat önce

Kiraladığı lüks araçla Kayseri'ye gitmek için İstanbul'dan yola çıkan iş adamını takip ederek, Bolu'da verdiği molada araçtan 98 bin avro çaldığı iddia edilen 4 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul'dan Bolu'ya kadar takip ettikleri araçtan 98 bin avro çalmışlar, System.String[]

Kiraladığı lüks araçla Kayseri'ye gitmek için İstanbul'dan yola çıkan iş adamını takip ederek, Bolu'da verdiği molada araçtan 98 bin avro çaldığı iddia edilen 4 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, iş adamı M.Ö. kiraladığı lüks araçla şoför T.D. ile İstanbul'dan Kayseri'ye gitmek için yola çıktı.

Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli çıkışındaki park yerinde mola veren M.Ö, bir süre sonra aracına döndüğünde içerisinde 98 bin avro bulunan çantanın yerinde olmadığını fark etti.

İhbar üzerine olay yerine gelen Bolu Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, olayla ilgili çalışma başlattı.

Çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, siyah renkli bir araçtan inen bir kişinin kumandayla lüks aracın bagajını açarak, içinde para olan çantayı aldıktan sonra uzaklaştığını ve bagajı kumandayla kilitlediğini tespit etti.

Hırsızlık olayının İstanbul merkezli bir suç örgütü tarafından gerçekleştirildiğini belirleyen ekipler, teknik ve fiziki takip sonucu zanlılar T.D, R.N, N.N. ve E.A'yı gözaltına aldı.

Jandarmanın yaptığı araştırmada, kiralık araç firması ve sürücüsünün hırsızlık olayıyla bağlantılı olduğu tespit edildi.

Şüphelilerin M.Ö'yü İstanbul'dan itibaren takip ettikleri ve Bolu'da mola verdiği sırada hırsızlık olayını gerçekleştirdiği belirlendi.

Jandarmadaki işlemleri tamamlanan 4 zanlı, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.

İstanbul, Kayseri, Bolu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 28.11.2019 11:56 Kaynak: AA
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