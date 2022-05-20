İSTANBUL'DAN ÇAĞRI YAPAN UKRAYNALI KADINLAR: ERDOĞAN PUTİN'LE KONUŞABİLECEK TEK GÜÇ

RUSYA'nın saldırıları altında bulunan Ukrayna'nın Mariupol şehrinde mahsur kalan bazı askerlerin eşleri ve anneleri, ikinci kez destek çağrısında bulundu. Eşi için yardım bekleyen Natalia Zarytska, neden sadece Türkiye'den yardım çağrısı yaptıkları sorulduğunda "Türkiye Cumhurbaşkanı uluslararası çapta önemli bir lider. Putin'le konuşabilecek tek güç olarak nitelendiriyoruz" dedi.

Rusya tarafından kuşatma altına alınan Mariupol şehrinde mahsur kalan Ukraynalı bazı askerlerin yakınları bugün Bahçelievler'deki bir otelde düzenledikleri basın toplantısında gözyaşları içinde yardım istedi. Eşleri ve çocukları için yardım bekleyen kadınlar Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu ile görüştüklerini, beraber ağladıklarını, AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş'a da minnettar olduklarını belirtti.

"SİVİL TOPLUM KURULUŞU KURMAK İSTİYORUZ"

Eşi için yardım bekleyen Natalia Zarytska, 'Dünyada her şeyin bir sınırı vardır. İyilik ve kötülük irade ve işkence... Biz bugün sadece Mariupol'de savaşanların eşleriyle değil, herkesle birleştik. Kötü güçlere son verilmeli, iyilik kazanmalı. Biz eşleriz, anneleriz. Ukrayna esir düşen savaşçılarımıza yardım etmek için sivil toplum kuruluşları kurmak istiyoruz. Bu kurumun ana vazifelerinden bir tanesi eşlerimizin bir an evvel evlerine dönmeleridir. Hedefimiz dünya basınına, devlet liderlerine hitap etmek. Yakınlarımızın hayatlarını kurtarabilmek için elimizden geleni yapacağız. Hedefimiz Rusya savaşçılarının anneleriyle irtibata geçmek. Biz tüm dünyayı çağırıyoruz. Çağrımızda savaş esnasında Cenevre sözleşmesiyle ilan edilen prensiplere Rusya'nın da uyması gerektiğini vurgulamak isteriz" dedi.

"TÜRKİYE ÜÇÜNCÜ BİR ŞAHIS OLARAK BU SÜRECE KATILABİLİR"

Azovstal'daki çelik fabrikasında mahsur kalan askerlerden birinin annesi olan Natalia Kravtsova, "4 Ukraynalı kadın olarak Türkiye'ye geldik. Hedefimiz Türkiye halkına ve Cumhurbaşkanı'na seslenmekti. Mariupol asgari birlik üyeleri bizim yakınlarımızın kurtarılması için başvuruda bulunduk. Türkiye üçüncü bir şahıs olarak bu sürece katılabilir. Hadiseler sürekli yer alıyor, durum değişiyor. Türkiye'de bulunduğumuz zaman içinde savaşçılarımız önemli karar aldılar. Fabrikayı terk ederek tahliye etmeleri için Rusya'nın kontrol altında bulunan bölgelere tahliye olacak. Savaşçılarımız cehennemden cehenneme bir yol alıyorlar. Türkiye bu sürecin garantörü olarak kendine düşen vazifeyi yerine getirecek ve onların sağ kalması için gereğini yapacaklar. Türkiye gözlemci olarak bu süreci takip edebilir ve bizim savaşçılarımızın sağ kalması için tedbir alabilirler. Rusya onları nereye yerleştirirse, Türkiye'nin gözlemci olarak takip etmesini istiyorum ve rica ediyorum" diye konuştu.

"ERDOĞAN'I, PUTİN'LE KONUŞABİLECEK TEK GÜÇ OLARAK NİTELENDİRİYORUZ"

Toplantıda neden sadece Türkiye'den yardım çağrısı yaptıkları sorulan kadınlardan Natalia Zarytska, "Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan uluslararası çapta önemli bir lider. Putin'le konuşabilecek tek güç olarak nitelendiriyoruz. Biz kendisine başvurduk ve Azovstal'deki savaşçılarımıza destek verecek şahsiyet odur diye düşündük. Kalbim sürekli eşimle birlikte ben dünyanın en güçlü liderlerine başvurmak istiyorum. Benim kanaatime göre akıllı ve tecrübeli politikacı. Onun yardımcı ve faydalı olacağından emin olacağımız için ona hitap ettik" dedi.

Kadınlar, Erdoğan'a mektup göndermek istediklerini de belirtti.