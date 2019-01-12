Son Dakika Haberleri: İstanbul'dan Çaldıkları Kamyonu Kocaeli'de Satarken Yakalandılar

İstanbul'dan Çaldıkları Kamyonu Kocaeli'de Satarken Yakalandılar

1 saat önce

KOCAELİ'nin Kartepe ilçesinde, İstanbul'dan çaldıkları bir kamyonu sahte evrakla satmaya çalışan 2 kişi yakalandı.

İstanbul'dan Çaldıkları Kamyonu Kocaeli'de Satarken Yakalandılar, System.String[]
KOCAELİ'nin Kartepe ilçesinde, İstanbul'dan çaldıkları bir kamyonu sahte evrakla satmaya çalışan 2 kişi yakalandı.

Geçen 5 Ocak günü İstanbul Sultangazi'den çalınan kamyon, Kocaeli'de bulundu. Kocaeli İl Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Şube Müdürlüğü ekipleri, Kartepe Sapanca Yolu Caddesi üzerinde park halinde olan bir kamyondan şüphelendi. Yapılan plaka sorgulamasında kamyona takılı plakanın bir otomobile kayıtlı olduğu ortaya çıktı. Bunun üzerine polis, kamyonun yanında beklemeye başladı. Yaklaşık 2 saatlik bekleyişin sonunda kamyonun yanına gelen T.K.(33) ve S.A.(43) gözaltına alındı.

İstanbul Sultangazi'den çalıntı kaydı olan kamyonun üzerindeki plakaların 11 Ocak günü İstanbul Esenyurt'ta bir otomobilden çalındığı, kamyonun bu plaka takılarak Kocaeli'nin Kartepe ilçesine getirildiği belirlendi. T.K. ve S.A.'nın kamyonu satmak için sahte evrak düzenledikleri, bir alıcı ile görüştükten sonra kamyonun yanına geldikleri ve bu sırada yakalandıkları öğrenildi. T.K.'nın 6 ayrı ev ve oto hırsızlığı suçundan, S.A.'nın da 24 ayrı ev ve oto hırsızlığı suçundan sabıka kaydı olduğu ortaya çıktı. Emniyette işlemleri tamamlanan T.K. ve S.A. adliyeye sevk edildi. - İzmitkocaeli

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.01.2019 02:08 Kaynak: DHA

Sultangazi, Kartepe, Kocaeli, İstanbul, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Kız Arkadaşını Görmek İsteyen Genç, Adresi Şaşırınca Gasp Edildi Kadıköy'de Otel İnşaatından Tarihi Eser Kalıntıları Çıktı

Polis, Bebek Arabasıyla Yürüyen Kadınların Kabusu Olan Hırsızın Peşinde! Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'nin Kocaeli İlçe Başkan Adaylarını Açıkladı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.1.2019 16:01:40. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İstanbul'dan Çaldıkları Kamyonu Kocaeli'de Satarken Yakalandılar
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]