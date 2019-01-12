İstanbul
'dan çaldıkları kamyonu Kocaeli
'de satmaya çalışırken yakalandılar
Hırsızları polis ekiplerinin dikkati ele verdi
KOCAELİ - İstanbul'dan çaldıkları bir kamyonu satmak için Kocaeli'ye getiren 2 hırsız, polis ekiplerinin şüphesi üzerine suçüstü yakalanarak gözaltına alındı.
Edinilen bilgilere göre, 5 Ocak tarihinde İstanbul'un Esenyurt
ilçesinde park halinde olan bir düz kontak yöntemi ile çalan 2 hırsız, 11 Ocak tarihinde İstanbul'da park halindeki bir araçtan çaldıkları plakayı taktıkları kamyonu satmak için Kocaeli'nin Kartepe
ilçesine getirdi. Kocaeli'ye geldikleri kamyonu Kartepe ilçesi Sapanca
Yolu kenarına park eden şahıslar, İstanbul'dan geri dönmek için geldikleri bir otomobille kamyondan uzaklaştı. Bu sırada bölgede rutin kontrollerini sürdüren polis ekipleri, park halinde olan kamyondan şüphelenerek plaka sorgulamasını yaptı.
Kaçmaya çalışan şahıslar etkisiz hale getirildi
Yapılan kontrollerde plakanın sahte olduğunu fark eden polis ekipleri, araç etrafında çalıntı olduğunu tespit ettiği kamyonu park eden şahısların yakalanması için çalışma başlattı. Bir süre sonra kamyonun yanına gelen şahıslar, polis ekiplerini görünce otomobille kaçmaya çalıştı. Polis
ekipleri tarafından şahıslar kısa süre sonra etkisiz hale getirilerek gözaltına alındı. Kocaeli Emniyeti
Asayiş Şube Müdürlüğü'ne getirilen T.K. ve S.A. (42)'nin kamyonu Esenyurt'tan çaldıkları, daha sonra başka bir araçtan çaldıkları plakayı takarak şase numarası silinmiş bir otomobille birlikte Kocaeli'ye satmak için getirdiklerini tespit etti.
Çalıntı kamyon sahibine teslim edildi
Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği
ekipleri tarafından sorgulanan şahıslardan T.K.'nın farklı suçlardan 6, S.A.'nın ise 24 adet suç kaydı olduğu öğrenildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şahıslar daha sonra adliyeye sevk edilirken, çalıntı kamyon sahibine teslim edildi. Şase numarası silinmiş olan otomobile ise gerekli incelemeler için el konuldu.