Son Dakika Haberleri: İstanbul'dan çıkan yabancıyı İzmir’e çekiyor
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İstanbul'dan çıkan yabancıyı İzmir’e çekiyor

11 dakika önce

Son 5 yılda istanbul'un fiyat anlamında yabancı yatırımcıyı hayal kırıklığına uğratığını belirten Folkart Yönetim Kurulu Başkanı Mesut Sancak, "İstanbul-İzmir Otoyolu'nun sağladığı avantajlarla konut sektöründe yıldızını parlatıyor.

İstanbul'dan çıkan yabancıyı İzmir’e çekiyor, System.String[]

Son 5 yılda istanbul'un fiyat anlamında yabancı yatırımcıyı hayal kırıklığına uğratığını belirten Folkart Yönetim Kurulu Başkanı Mesut Sancak, "İstanbul- İzmir Otoyolu'nun sağladığı avantajlarla konut sektöründe yıldızını parlatıyor. İstanbul'dan çıkan yabancıyı İzmir'e çektik" dedi.

İstanbul, İzmir, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 02.10.2019 08:26 
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