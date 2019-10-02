İstanbul'dan çıkan yabancıyı İzmir’e çekiyor
11 dakika önce
Son 5 yılda istanbul'un fiyat anlamında yabancı yatırımcıyı hayal kırıklığına uğratığını belirten Folkart Yönetim Kurulu Başkanı Mesut Sancak, "İstanbul-İzmir Otoyolu'nun sağladığı avantajlarla konut sektöründe yıldızını parlatıyor.
Son 5 yılda istanbul'un fiyat anlamında yabancı yatırımcıyı hayal kırıklığına uğratığını belirten Folkart Yönetim Kurulu Başkanı Mesut Sancak, "İstanbul- İzmir Otoyolu'nun sağladığı avantajlarla konut sektöründe yıldızını parlatıyor. İstanbul'dan çıkan yabancıyı İzmir'e çektik" dedi.
Haber Yayın Tarihi: 02.10.2019 08:26
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