İstanbul'dan dereceyle dönen Beypazarlı tekvandoculara okullarından tebrik
22.03.2021 13:21
Beypazarı Şehit Mehmet Çifci İmam Hatip Ortaokulu Müdürü Ahmet Tok, İstanbul'da gerçekleştirilen 8. Uluslararası Türkiye Açık Tekvando Turnuvası'nda (Turkish Open 2021) derece elde eden öğrencilerini tebrik etti.
Beypazarı Şehit Mehmet Çifci İmam Hatip Ortaokulu Müdürü Ahmet Tok, İstanbul'da gerçekleştirilen 8. Uluslararası Türkiye Açık Tekvando Turnuvası'nda (Turkish Open 2021) derece elde eden öğrencilerini tebrik etti.
Okul Müdürü Tok, öğrencilerinden Zeki Çağatay Özkan'ın yıldızlar kategorisinde üçüncü, Ömer Talha Ekmekçi'nin beşinci olduğunu söyledi.
Okul olarak öğrencilerin başarılarıyla gurur duyduklarını belirten Ahmet Tok, "Bu öğrencilerin yetişmesinde emeği olan Ayyıldız Spor Kulübü Antrenörü Muhsin Özkan'a, bize desteklerini esirgemeyen Sayın Belediye Başkanı Tuncer Kaplan'a ve ailelerine teşekkür ederim." dedi.???????
Son Dakika Vladimir Putin'in ölüm listesi ifşa oldu! Rus casus hedefteki 6 kişinin isimlerini paylaştı Öğretmenlerinin "Liseyi bitiremez" dediği genç herkesin yüzünü kara çıkardı Piyasalardaki dalgalanma sonrası AK Parti'den ilk açıklama: Merkez Bankası'ndaki görev değişikliği bir meydan okuma değildir Dolandırıcıların 'kargo gönderim ücreti' tuzağı! Mesaj atarak kandırmaya çalışıyorlar AKOM'dan İstanbul için uyarı: Çarşamba akşam saatlerinden itibaren kar yağışı bekleniyor Otomobilini çamaşır suyuyla yıkayan adam, fenalaşıp yaşamını yitirdi Genç balıkçı, yavru köpek balığının başına takılıp yer yapan plastik halkayı çıkardı Şehir hayatını bırakıp dağ evine yerleşti! Mağarada çadır kurup bekliyor, haftalık 2 bin TL kazanıyor