İstanbul'dan dönünce evinin soyulduğunu gören kişi, polisten yardım istedi

Balıkesir'in Edremit ilçesinde bir kişinin İstanbul'dan dönünce evinin soyulduğu ihbarı üzerine harekete geçen asayiş ekipleri, adeta iğne ile kuyu kazarak eşyaları Burhaniye'de ikinci el satan iş yerinde ele geçirdi.

Edinilen bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü asayiş ekipleri, Akçay Sarıkız Mahallesi Ali İleri Caddesi'nde E.Ç.'nin (32) 3 ay önce iş nedeniyle İstanbul'a gittiğini, geldiğinde ise soyulduğu ihbarı üzerine harekete geçti.

Ekipler, on günlük çalışma sonunda adeta iğne ile kuyu kazarak tüm kameraları inceledi, araştırma yaptı.

Kişinin çalınan buzdolabı, bulaşık makinesi, çamaşır makinesi, kahve makinesi, yemek takımı gibi benzer eşyaların Burhaniye'de ikinci el spot mağazasında olduğu tespit edildi. Eşyaları alan kişi B.D. (48) hakkında çalıntı eşya almak suçundan işlem yapılırken, şüpheli F.D.'nin (32) ise aranmasının sürdüğü öğrenildi. - BALIKESİR