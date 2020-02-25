İstanbul'dan Düzce'ye ambulans helikopterle hasta sevki - Son Dakika

İstanbul'da serebrovasküler (SVO) tanısı ile tedavi gören bir hastanın, ambulans helikopterle Düzce'ye getirildiği bildirildi.

Düzce Sağlık Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, İstanbul Cerrahi Hastanesinde SVO tanısı ile yatan F.A'nın (79) tedavisi için Düzce'ye sevkine karar verildiği belirtildi.

Sevk işlemi için Sağlık Bakanlığı Hava Koordinasyon Merkezi ile irtibat kurulduğu kaydedilen açıklamada, hastanın vakit kaybedilmeden ambulans helikopterle kente getirildiği aktarıldı.

Ambulans helikopterin 18 Temmuz Stadyumu'na inerek F.A'nın burada hazır bekletilen ambulansla Düzce Atatürk Devlet Hastanesine götürüldüğü bildirilen açıklamada, hastanın Palyatif Bakım Merkezine sevk edildiği duyuruldu.