İstanbul'dan Düzce'ye taksiyle uyuşturucu madde getiren şüpheli yakalandı - Son Dakika
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İstanbul'dan Düzce'ye taksiyle uyuşturucu madde getiren şüpheli yakalandı

24.04.2022 11:29
İstanbul'dan Düzce'ye taksiyle uyuşturucu madde getiren şüpheli yakalandı

İstanbul'dan Düzce'ye ticari taksiyle uyuşturucu madde getirdiği belirlenen şüpheli, jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

İstanbul'dan Düzce'ye ticari taksiyle uyuşturucu madde getirdiği belirlenen şüpheli, jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Y.C. isimli şahsın Düzce'ye başka ilden uyuşturucu madde getirdiği istihbaratına ulaşan jandarma ekipleri, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. Şüphelinin İstanbul'dan aldığı uyuşturucuyu Düzce'ye getirdiğini belirleyen ekipler, şahsın bulunduğu ticari taksiyi TEM Otoyolu Düzce gişelerinde durdurdu. Şüphelinin üzerinde yapılan aramada 241 gram afyon sakızı ele geçirildi. Gözaltına alınan Y.C. hakkında işlem başlatıldı. - DÜZCE

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Uyuşturucu, Jandarma, İstanbul, Düzce, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa İstanbul'dan Düzce'ye taksiyle uyuşturucu madde getiren şüpheli yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: İstanbul'dan Düzce'ye taksiyle uyuşturucu madde getiren şüpheli yakalandı - Son Dakika
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