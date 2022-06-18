İstanbul'dan ekoturizm için geldikleri Bilecik'te dalından kiraz topladılar - Son Dakika
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İstanbul'dan ekoturizm için geldikleri Bilecik'te dalından kiraz topladılar

18.06.2022 15:42
İstanbul'dan ekoturizm için geldikleri Bilecik'te dalından kiraz topladılar

İstanbul'dan Bilecik'in Gölpazarı ilçesine ekoturizm etkinliği kapsamında günübirlik turla gelen grup, dalından kiraz topladı.

İstanbul'dan Bilecik'in Gölpazarı ilçesine ekoturizm etkinliği kapsamında günübirlik turla gelen grup, dalından kiraz topladı.

Doktor, avukat, muhasebeci, fotoğrafçı gibi farklı mesleklere mensup 30 kişi, ilçeye bağlı Çımışkı köyünde kahvaltı sonrası merdiven aracılığıyla çıktıkları ağaçlardan sepetlere kiraz doldurdu.

Organizasyonu gerçekleştiren Kurşunlu köyü sakini Bedriye Engin, AA muhabirine, grup üyelerinin kirazları kendilerinin topladığını ve güncel fiyatıyla satışını yaptıklarını söyledi.

Bölgede son yıllarda kiraz ağaçlarının sayısının azaldığını belirten Engin, "Biz de, ne kadarını kurtarabiliriz, diye düşünerek böyle bir etkinlik yaptık. İl dışından farklı grupları buraya getirmeye başladık. Kiraz toplama etkinliğimiz güzel oluyor." dedi.

Gruba öncülük eden Gökhan Karakurt ise seyahat acentelerinin bulunduğunu ve vatandaşa alternatif turlar sunduklarını ifade etti.

Büyükşehrin stresinden bunalanlara yönelik bu tür geziler düzenlediklerini anlatan Karakurt, "Bu hafta Gölpazarı'na misafir olduk. Kahvaltımızı yaptık, şimdi de kiraz hasadı yapıyoruz. Kiraz hasadından sonra İstanbul'a döneceğiz. Arkadaşlarımız burada topladıklarını satın alıyor." diye konuştu.

Geziye katılanlardan Duygu Denizcan da tekstil sektöründe çalıştığını, kiraz toplama etkinliğini kaçırmak istemediği için tura katıldığını belirtti.

Güzel vakit geçirdiklerini aktaran Denizcan, "Burada olmak gerçekten çok güzel. Sepeti kirazla doldurdum. Burası huzur dolu. Çok güzel bir ortamı var. Adeta nefes aldığımızı yeniden hissettik." değerlendirmesinde bulundu.

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Kaynak: AA

Bedriye Engin, Gölpazarı, İstanbul, Bilecik, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İstanbul'dan ekoturizm için geldikleri Bilecik'te dalından kiraz topladılar - Son Dakika

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SON DAKİKA: İstanbul'dan ekoturizm için geldikleri Bilecik'te dalından kiraz topladılar - Son Dakika
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