İstanbul'dan Elazığ'a destek ekip - Son Dakika

İstanbul'dan Elazığ'a destek ekip
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Elazığ'da meydana gelen 6.5 büyüklüğündeki depremin ardından İstanbul'dan bölgeye takviye ekipler gönderilmek üzere hazırlıklara başladı.
Haber Yayın Tarihi: 25.01.2020 12:38 Kaynak: İHA
Elazığ'da meydana gelen 6.5 büyüklüğündeki depremin ardından İstanbul'dan bölgeye takviye ekipler gönderilmek üzere hazırlıklara başladı.
Elazığ'ın Sivrice ilçesinde 6.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin ardından İstanbul'da bulunan sivil toplum kuruluşları ve belediye ekipleri de bölgeye takviye ekip göndermek üzere hazırlıklara başladı. Arama kurtarma, yardım ve lojistik ekipleri bölgeye hareket etmek için hazır bekliyor. - İSTANBUL
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