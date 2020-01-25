İstanbul'dan Elazığ'a destek ekip - Son Dakika
Son Dakika Güncel İstanbul'dan Elazığ'a destek ekip - Son Dakika

İstanbul'dan Elazığ'a destek ekip

6 saat önce

Elazığ'da meydana gelen 6.5 büyüklüğündeki depremin ardından İstanbul'dan bölgeye takviye ekipler gönderilmek üzere hazırlıklara başladı.

İstanbul'dan Elazığ'a destek ekip, System.String[]

Elazığ'da meydana gelen 6.5 büyüklüğündeki depremin ardından İstanbul'dan bölgeye takviye ekipler gönderilmek üzere hazırlıklara başladı.


Elazığ'ın Sivrice ilçesinde 6.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin ardından İstanbul'da bulunan sivil toplum kuruluşları ve belediye ekipleri de bölgeye takviye ekip göndermek üzere hazırlıklara başladı. Arama kurtarma, yardım ve lojistik ekipleri bölgeye hareket etmek için hazır bekliyor. - İSTANBUL

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Haber Yayın Tarihi: 25.01.2020 12:38 Kaynak: İHA
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