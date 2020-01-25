İstanbul'dan Elazığ'a destek ekip - Son Dakika

Elazığ'da meydana gelen 6.5 büyüklüğündeki depremin ardından İstanbul'dan bölgeye takviye ekipler gönderilmek üzere hazırlıklara başladı.



Elazığ'ın Sivrice ilçesinde 6.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin ardından İstanbul'da bulunan sivil toplum kuruluşları ve belediye ekipleri de bölgeye takviye ekip göndermek üzere hazırlıklara başladı. Arama kurtarma, yardım ve lojistik ekipleri bölgeye hareket etmek için hazır bekliyor. - İSTANBUL