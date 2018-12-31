İstanbul'dan Eşme'deki Öğrencilere Yılbaşı Hediyesi
1 saat önce
UŞAK (AA) - İstanbul'daki özel bir kolejin öğrencileri, sosyal sorumluluk projesi kapsamında Eşme Öğretmen Ali Baykal İlkokulu öğrencilerine yeni yıl hediyeleri gönderdi.
UŞAK (AA) - İstanbul
'daki özel bir kolejin öğrencileri, sosyal sorumluluk projesi kapsamında Eşme
Öğretmen Ali Baykal
İlkokulu öğrencilerine yeni yıl hediyeleri gönderdi.
Eşme Öğretmen Ali Baykal İlkokulu Müdürü Akif Kunt, gazetecilere yaptığı açıklamada İstanbul'dan gelen hediyeleri öğrencilere verdiklerini belirterek, projeye destek olan herkese teşekkür etti.
İki okul arasında kardeşlik köprüsü kurulduğunu söyleyen Kunt, "Bizleri ve çocuklarımızı bu yeni yıl arefesinde çok mutlu ettiler. 150 öğrencimize 300 hediye gönderildi. Kendilerine çok teşekkür ediyoruz. Projelerinin her zaman arkasındayız." dedi.
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Haber Yayın Tarihi : 31.12.2018 05:39 Kaynak: AA
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