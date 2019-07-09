Son Dakika Haberleri: İstanbul'dan ev almak isteyen gurbetçiyi misafir edecekler
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İstanbul'dan ev almak isteyen gurbetçiyi misafir edecekler

1 saat önce

GAYRİMENKUL ve turizm sektörünü buluşturan kampanyaya imza atan Nivo, İstanbul ve Ataköy projelerini gezmek isteyen gurbetçileri, İstanbul'da misafir ediyor.

İstanbul'dan ev almak isteyen gurbetçiyi misafir edecekler, System.String[]
GAYRİMENKUL ve turizm sektörünü buluşturan kampanyaya imza atan Nivo, İstanbul ve Ataköy projelerini gezmek isteyen gurbetçileri, İstanbul'da misafir ediyor. Cathay Group Genel Müdür Yardımcısı İsmail Özcan, Nivo İstanbul ve Nivo Ataköy projelerinin, dünyanın dört bir yanından gelen yabancı yatırımcılardan gördüğü büyük ilgiden memnun olduklarını belirterek, "Bugüne kadar aralarında ABD, Fransa, Norveç, Hollanda, Birleşik Arap Emirlikleri gibi ülkelerin bulunduğu 30 ülkeden yabancı yatırımcıya satış gerçekleştirdik. Projelerimizde yabancıya satış yüzde 33.6'yı buldu. Amacımız bu rakamı gurbetçilerle birlikte daha da yukarıya çekmek" dedi.
Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi : 09.07.2019 01:22 
İstanbul, Ataköy, Güncel
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