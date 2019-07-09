İstanbul'dan ev almak isteyen gurbetçiyi misafir edecekler

GAYRİMENKUL ve turizm sektörünü buluşturan kampanyaya imza atan Nivo, İstanbul
ve Ataköy
projelerini gezmek isteyen gurbetçileri, İstanbul'da misafir ediyor. Cathay Group Genel Müdür Yardımcısı İsmail Özcan
, Nivo İstanbul ve Nivo Ataköy projelerinin, dünyanın dört bir yanından gelen yabancı yatırımcılardan gördüğü büyük ilgiden memnun olduklarını belirterek, "Bugüne kadar aralarında ABD, Fransa
, Norveç
, Hollanda
, Birleşik Arap Emirlikleri
gibi ülkelerin bulunduğu 30 ülkeden yabancı yatırımcıya satış gerçekleştirdik. Projelerimizde yabancıya satış yüzde 33.6'yı buldu. Amacımız bu rakamı gurbetçilerle birlikte daha da yukarıya çekmek" dedi.