Son Dakika Haberleri: İstanbul'dan fındık toplamaya geldiği Samsun'da kazada hayatını kaybetti
Son Dakika 3. Sayfa Haber

İstanbul'dan fındık toplamaya geldiği Samsun'da kazada hayatını kaybetti

25 dakika önce

İstanbul'dan fındık toplamak için memleketi Samsun'a gelen 23 yaşındaki genç, otomobiliyle şarampole yuvarlanarak hayatını kaybetti.

İstanbul'dan fındık toplamaya geldiği Samsun'da kazada hayatını kaybetti, System.String[]
İstanbul'dan fındık toplamak için memleketi Samsun'a gelen 23 yaşındaki genç, otomobiliyle şarampole yuvarlanarak hayatını kaybetti.

Kaza, Samsun'un Ayvacık ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İstanbul'dan fındık toplamak için memleketi Samsun'a gelen Gökhan Tekbaş (23), idaresindeki 34 NZ 129 plakalı otomobil ile seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybedip şarampole yuvarlandı. Kazada kafası aracın kapısına sıkışan Gökhan Tekbaş olay yerinde hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor. - SAMSUN
İstanbul, Samsun, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 18.08.2019 09:46 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Ekrem İmamoğlu, su baskınları nedeniyle tatilini yarıda kesecek
Eminönü'nde sular çekildi! İşte sel felaketinin ardından son durum Ekrem İmamoğlu, Eminönü'nde incelemelerde bulundu, tatil eleştirilerine yanıt verdi Naci Görür: En iyimser tabloda bile can kaybı 18 bin

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.8.2019 10:12:06. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İstanbul'dan fındık toplamaya geldiği Samsun'da kazada hayatını kaybetti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]