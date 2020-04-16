İstanbul'dan Gaziantep'e gelen 27 inşaat işçisi, karantinaya alındı - Son Dakika

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İstanbul'dan Gaziantep'e gelen 27 inşaat işçisi, karantinaya alındı
6 saat önce
İSTANBUL'da çalıştıkları inşaatta bazı işçilerin koronavirüs testi pozitif çıkınca, memleketleri Gaziantep'in İslahiye ilçesine dönen 27 işçi, 14 günlük karantinaya alındı.
İSTANBUL'da çalıştıkları inşaatta bazı işçilerin koronavirüs testi pozitif çıkınca, memleketleri Gaziantep'in İslahiye ilçesine dönen 27 işçi, 14 günlük karantinaya alındı. İstanbul'da bir konut inşaatında çalışan bazı işçilerin koronavirüs testi pozitif çıktı. Bunun üzerine yaklaşık bin kişinin çalıştığı inşaat durduruldu, diğer işçiler ise evlerine gönderildi. Memleketleri Gaziantep'in İslahiye ilçesine gelen 27 inşaat işçisi, Devlet Hastanesi'nde sağlık taramasından geçirildi. Kontrollerde herhangi bir sağlık sorununa rastlanmayan işçiler, koronavirüs tedbirleri kapsamında İslahiye Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrenci yurdunda 14 günlük karantinaya alındı.
Haber Yayın Tarihi: 16.04.2020 03:17 Kaynak: DHA
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