İstanbul'dan geldi motosikletiyle Sat Gölleri'ne çıktı
41 dakika önce
İstanbul'dan Hakkari'nin Yüksekova ilçesine gelen Behiç Taşcıoğlu, motosikletiyle Sat Gölleri'ne çıktı.
İstanbul
Haber Yayın Tarihi : 01.07.2019 05:54 Kaynak: İHA
'dan Hakkari
'nin Yüksekova
ilçesine gelen Behiç Taşcıoğlu, motosikletiyle Sat Gölleri'ne çıktı.
İstanbullu Behiç Taşcıoğlu, merakını gidermek için Yüksekova ilçesine gelerek, Doski bölgesindeki Sat Gölleri'ne çıktı. Motosikletiyle 3 bin 20 metre yükseklikteki Sat Gölleri'ne çıkan Taşçıoğlu, " Türkiye
'yi ve dünyayı gezme aşkıyla motosikletimle yollara düştüm. Yüksekova'da şans eseri tanıştığım, TDF Yaz Kış Lider Belgeli Kahraman Aytan kardeşimin aldığı özel izinle Cilo Dağları bölgesindeki Sat Gölleri'ne motosikletimle çıktım. Motosikletimle tüm zorluklara rağmen en üst zirveye çıktım" dedi. - HAKKARİ
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