İstanbul'dan Geldiği İlçede Uyuşturucu ile Yakalandı
42 dakika önce
İstanbul'dan Zonguldak'ın Alaplı ilçesine uyuşturucu hap getirdiği iddia edilen 1 kişi, polisin takibi sonucu yakalandı.
İstanbul
'dan Zonguldak
'ın Alaplı
ilçesine uyuşturucu hap getirdiği iddia edilen 1 kişi, polisin takibi sonucu yakalandı. Şahsın üzerindeki paltodan 10 adet uyuşturucu hap çıktı.
Edinilen bilgiye göre, Alaplı İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, İstanbul'dan Alaplı'ya uyuşturucu hap getirilerek piyasaya sürüleceği istihbaratı üzerine harekete geçti. Hükümet
Caddesi üzerinde durdurulan Ö.Y. (29) adlı şüphelinin üzerinde yapılan aramada 10 adet extacy uyuşturucu hap ele geçirildi. Ö.Y. hakkında "uyuşturucu madde bulundurmak ve satmak" suçundan işlem yapıldı. Ele geçirilen uyuşturucu maddeler muhafaza altına alınırken, Ö.Y. ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı. - ZONGULDAK
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Haber Yayın Tarihi : 10.02.2019 01:20 Kaynak: İHA
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