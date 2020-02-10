İstanbul'dan gelen cenaze, kar nedeniyle 3 gündür defnedilemedi - Son Dakika
Son Dakika Güncel İstanbul'dan gelen cenaze, kar nedeniyle 3 gündür defnedilemedi - Son Dakika

İstanbul'dan gelen cenaze, kar nedeniyle 3 gündür defnedilemedi

6 saat önce

İstanbul'da hayatını kaybeden 87 yaşındaki kadının cenazesi memleketi Giresun'daki kar nedeniyle 3 gündür defnedilemiyor.

İstanbul'dan gelen cenaze, kar nedeniyle 3 gündür defnedilemedi, System.String[]

İstanbul'da hayatını kaybeden 87 yaşındaki kadının cenazesi memleketi Giresun'daki kar nedeniyle 3 gündür defnedilemiyor.


Doğu Karadeniz'de etkisini gösteren kar hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Cumartesi günü İstanbul'da vefat eden 87 yaşındaki Rukiye Güdük'ün cenazesi 3 gündür memleketi Giresun'un Eynesil ilçesinde toprağa verilmeyi bekliyor. İlçedeki Altınlı Mahallesi nüfusuna kayıtlı ve İstanbul'da ikamet eden Rukiye Güdük, Cumartesi sabahı İstanbul'da hayatını kaybetti. Aynı günün gece saatlerinde memleketi Giresun'a getirilen Güdük'ün cenazesi kötü hava koşulları nedeniyle Pazar günü toprağa verilemedi. İlçeye bağlı yaklaşık 2 kilometre mesafede Altınlı Merkez Camii yanında aile kabristanlığında toprağa verilmesi düşünülen ve kabri hazırlanan Rukiye Güdük, Altınlı Mahallesi sahil kesiminde evinin bahçesinde Eynesil Belediyesine ait cenaze nakil aracında bekletiliyor. Rukiye Güdük'ün cenazesinin yarın toprağa verileceği öğrenildi. - GİRESUN

İstanbul, Giresun, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.02.2020 02:28 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

İBB'nin ulaşım zammına ilginç tepki
AK Parti, İstanbul'daki zammı Meclis gündemine taşıyor 'Robin Hood' olarak bilinen yardımsever bu kez 30 bin liralık borcu kapattı Elazığ'ı bilen Naci Görür'den büyük İstanbul depremi uyarısı: Son dilimlere girdik

Son Dakika Haberleri
20:48 Dilan Deniz Çiçek'ten çok konuşulan sosyal medya eleştrisi: Akıl sağlığına zarar verir
20:30 Usta yönetmen Martin Scorsesse Oscar Ödülleri'nde uyuyakaldı
20:03 Serenay Sarıkaya, Cem Yılmaz'la olan ilişkisini itiraf etti: Her şey gördüğünüz gibi
19:44 Saba Tümer, "Beckham'la aynı yatakta yattı" haberlerine isyan etti
15:51 Cem Yılmaz, birlikte görüntülendiği Serenay Sarıkaya'yla alakalı soru soran kişiye sert çıktı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.02.2020 20:57:07. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: İstanbul'dan gelen cenaze, kar nedeniyle 3 gündür defnedilemedi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]