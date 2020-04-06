İstanbul'dan gelen işçi, naylon çadırda kendini karantinaya aldı - Son Dakika
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İstanbul'dan gelen işçi, naylon çadırda kendini karantinaya aldı

6 saat önce

İstanbul'dan gelen işçi, naylon çadırda kendini karantinaya aldıİSTANBUL'da, bir kamu kuruluşunda güvenlik görevlisiyken memleketi Şanlıurfa'ya bağlı Harran ilçesine dönen İbrahim Yıldız (34), ailesinin sağlığını korumak için evin bahçesine kurulan naylon çadırda kendisini 14 günlük...

İstanbul'dan gelen işçi, naylon çadırda kendini karantinaya aldı

İSTANBUL'da, bir kamu kuruluşunda güvenlik görevlisiyken memleketi Şanlıurfa'ya bağlı Harran ilçesine dönen İbrahim Yıldız (34), ailesinin sağlığını korumak için evin bahçesine kurulan naylon çadırda kendisini 14 günlük karantinaya aldı.

Harran'daki Konaklama Tesisi'nde çalışırken, çadır kentlerin kapanmasıyla birlikte İstanbul'da Tuzladaki Göçmenler Geri Gönderme Merkezi'ne yaklaşık 7 ay önce görevli olarak giden İbrahim Yıldız, görevinin tamamlanmasıyla 2 gün önce ilçeye bağlı kırsal Kuruyer Mahallesi'ndeki evine döndü. Yıldız, dünyada ve Türkiye'de can almaya devam eden koronavirüs karşı evinin bahçesine kurulan 2 metrekarelik naylon çadırda kendisini 14 gün sürecek karantinaya aldı.

'ÖNEMLİ OLAN AİLEMİN SAĞLIĞI'

İstanbul'dan gelmeden önce ailesini arayarak evin bahçesinde kendisi için bir çadır kurmalarını istediğini ifade eden Yıldız şöyle konuştu:

"Ben Harran'da çalışırken İstanbul'a görevlendirilerek gittim. Yaklaşık 7 aydır ailemden çocuklarımdan ayrı yaşıyordum. İki gün önce görevimin tamamlanmasının ardından Şanlıurfa'ya geldim. Çalıştığım yer çok kalabalık olduğu için 14 gün kendimi izole ederek, çadırda kalmam lazım. Hiçbir şekilde ailemle yakınlaşmıyorum, tüm ihtiyaçlarımı burada kendim görüyorum. Yemeğimi kapıya bırakıyorlar. 5 yaşında bir kızım var 14 gün sonra hasret gideririz. Önemli olan ailemin sağlığı."

BABASINA SARILMAYI BEKLİYOR

İstanbul'dan gelmesine sevinen ancak koronavirüs nedeniyle babasına sarılıp öpemediğini dile getiren kızı Zemzem Yıldız, "Dört gözle 14 günlük karantinanın bitmesini bekliyorum. Sonra babama çiçek alıp ona doya doya sarılacağım" dedi.

Kardeşini 7 aydır görmediklerini dile getiren ağabeyi Halil Yıldız ise, "Kardeşim tedbir amaçlı bu çadırda 14 gün kalacak bu nedenle kimseyle temas içinde bulunmuyor" dedi.

İstanbul'dan gelen işçi, naylon çadırda kendini karantinaya aldı

Şanlıurfa, İstanbul, Harran, İşçi, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.04.2020 06:03 Kaynak: DHA

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