İSTANBUL'DAN GELEREK DİYARBAKIRLI ÇOCUKLARA RESİM DERSİ VERDİ

İSTANBUL'da yaşayan ressam Melis Doğan (28) çocuklara resim sevgisini aşılamak amacıyla Diyarbakır'ın Sur ilçesinde köy okulunda okuyan çocuklara resim dersi verdi. Çocukların yaptığı resimler Diyarbakır'da sergilenecek. İstanbul'da yaşayan ve çocuklara resim sevgisini aşılamak için projeler hazırlayan ressam Melis Doğan, Sur ilçesi kırsal Kumrucuk Mahallesi'nde ilkokul öğrencilerine 2 gün boyunca resim dersi verdi. Kumrucuk İlkokulu'ndaki öğrencilerin yaptıkları resimler 20- 22 Ekim arasında Sezai Karakoç Kültür ve Kongre Merkezi'nde sergilenecek.

'ÇOCUKLARIN HAYALLERİNİN PEŞİNDE KOŞMALARINI SAĞLADIK'

'Uzun süredir sosyal sorumluluk projelerine gönüllü olarak katılım sağlıyorum diyen Melis Doğan, şunları söyledi

Fakat bu projeyi kendi çalıştığım firmam sponsorluğu eşliğinde gerçekleştirdik. Uzunca bir süre uğraştım açıkçası bu etkinlik için. Çünkü sponsor bulamadım. Çok iş insanıyla görüştüm, çok yardım istedim ama bir geri dönüş olmadı. Çocukların malzeme peşinde değil, hayallerinin peşinden koşmalarını sağladık. Onlar da çok mutlu biz de çok mutluyuz. Etkinlik sonrasında da kongre merkezimizde çocukların sergisi olacak. Bu sergide çocukların yaptığı eserler değerli Diyarbakır halkıyla ve sanatseverlerle buluşacak. Bu tarz etkinliklerin, projelerin çoğaltılmasını, sanatçıların ve iş insanlarının desteklemelerini istiyorum. Ben bir başlangıç yaptığımı düşünüyorum