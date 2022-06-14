İstanbul'dan gelip engelli çocuğa akülü sandalye hediye etti - Son Dakika
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İstanbul'dan gelip engelli çocuğa akülü sandalye hediye etti

14.06.2022 13:32

İstanbul'dan gelip engelli çocuğa akülü sandalye hediye etti 23 Nisan'da İstanbul'dan öğrencilere hediye vermek için Mardin'e gelen Beyaz Çevik, kutlamalara plastik sandalye ile katılan engelli kız çocuğuna akülü sandalye hediye etti.

İstanbul'dan gelip engelli çocuğa akülü sandalye hediye etti

MARDİN - 23 Nisan'da İstanbul'dan öğrencilere hediye vermek için Mardin'e gelen Beyaz Çevik, kutlamalara plastik sandalye ile katılan engelli kız çocuğuna akülü sandalye hediye etti.

İstanbul'da Pasta Şefi olan Beyza Çevik 23 Nisan'da öğrencilere hediye vermek için geldiği Mardin'in Derik ilçesine bağlı Koçyiğit köyünde öğrenciler ile birlikte 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamalarına katıldı. Çevik, 90 öğrenciye kıyafet ve oyuncak hediye etti. Kutlamalara plastik sandalye ile katılan engelli kız çocuk Kevser Özer'i gören Çevik, ona akülü sandalye hediye edeceği sözünü verdi.

İki ay sonra engeli kız çocuğuna akülü sandalyesini hediye etmek için tekrar İstanbul'dan Mardin'e gelen Çevik, Kevser Özeri'in evine geçti. Kevser'e akülü sandalyesini teslim eden Çevik, 50 öğrenciye ise kitap ve oyuncak hediye etti.

"Bunlar için bardayız"

Daha önce bu köye 23 Nisan kutlamaları için geldiğini söyleyen Çevik, "Yaklaşık 90 çocuğumuza kıyafet ve oyuncak temin ettik. O kutlamalar esnasında Kevser kızımızı tanıdık. Kutlamalara plastik sandalye ile katılmıştı. Bunu İstanbul'da ki arkadaşlarım ve takipçilerim ile paylaştım ve kısa bir süre içinde akülü sandalye aldık. Bu gün onun teslimi için geldik ve gelmişken de 50 çocuğumuza kitap armağan ettik ve oyuncak armağan ettik. Bunlar için bardayız" dedi.

İstanbul'dan gelip engelli çocuğa akülü sandalye hediye etti
İstanbul'dan gelip engelli çocuğa akülü sandalye hediye etti
İstanbul'dan gelip engelli çocuğa akülü sandalye hediye etti
İstanbul'dan gelip engelli çocuğa akülü sandalye hediye etti

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İstanbul'dan gelip engelli çocuğa akülü sandalye hediye etti - Son Dakika

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SON DAKİKA: İstanbul'dan gelip engelli çocuğa akülü sandalye hediye etti - Son Dakika
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