Son Dakika Haberleri: İstanbul'dan gelip Kocaeli'de hırsızlık yapan 3 şüpheli tutuklandı
Son Dakika Güncel İstanbul'dan gelip Kocaeli'de hırsızlık yapan 3 şüpheli tutuklandı

İstanbul'dan gelip Kocaeli'de hırsızlık yapan 3 şüpheli tutuklandı

6 saat önce

İstanbul'dan kiraladıkları otomobille Kocaeli'nin Körfez ilçesinden otomobil ve telefon çaldıkları iddiasıyla yakalanan 3 kişi, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

İstanbul'dan gelip Kocaeli'de hırsızlık yapan 3 şüpheli tutuklandı, System.String[]

İstanbul'dan kiraladıkları otomobille Kocaeli'nin Körfez ilçesinden otomobil ve telefon çaldıkları iddiasıyla yakalanan 3 kişi, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Mimar Sinan Mahallesi'nde otomobil ile bir apartmanın 2. katından 2 cep telefonu çalındığı ihbarı üzerine Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Bürosu ekipleri harekete geçti.

Bir süre sürdürülen teknik ve fiziki takibin ardından ekipler, şüphelilerin İstanbul'dan kiralık araçla kente geldiklerini, otomobilin plakasını ve şüphelilerin kimliklerini belirledi.

Operasyon düzenleyen ekipler, İstanbul'un Küçükçekmece ilçesinde şüpheliler R.M. (19), H.E. (22) ve M.B'yi (19) gözaltına aldı.

Benzer suçlardan kayıtları olduğu tespit edilen şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Savcılık sorgularının ardından nöbetçi hakimliğe çıkarılan şüpheliler, tutuklandı.

Hırsızlık anı güvenlik kamerasında

Bölgedeki bir güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, şüphelilerin apartmanın 2. katına tırmanması, diğer şüphelinin de onlara gözcülük yapması yer alıyor.

Daha sonra balkondan 2 şüphelinin sarkarak inmesinin ardından söz konusu kişilerin, kiralık araç ve çaldıkları otomobille bölgeden ayrılmaları görüntülere yansıyor.

İstanbul, Kocaeli, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.11.2019 06:28 Kaynak: AA
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