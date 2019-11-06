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Son Dakika 3. Sayfa İstanbul'dan getirdiği eroinle yakalandı

İstanbul'dan getirdiği eroinle yakalandı

6 saat önce

İstanbul'dan Samsun'a uyuşturucu getiren bir kişi polisin takibi sonucu eroin, metamfetamin ve uyuşturucu hapla yakalandı.

İstanbul'dan getirdiği eroinle yakalandı, System.String[]

İstanbul'dan Samsun'a uyuşturucu getiren bir kişi polisin takibi sonucu eroin, metamfetamin ve uyuşturucu hapla yakalandı.


Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, alınan istihbari bilgiler doğrultusunda İstanbul'dan Samsun'a uyuşturucu madde getirdiği bilgisini elde ettiği O.D.'yi Samsun'un Havza ilçesinde yakalayarak gözaltına aldı. O.D.'nin üzerinde yapılan aramada 4 paket halinde 14,08 gram eroin maddesi, 41,30 gram metamfetamin maddesi ile 5 adet uyuşturucu etki doğuran sentetik ecza hap ele geçirildi.


Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğündeki sorgusu tamamlanan O.D., "uyuşturucu ticareti" suçundan Hazva Adliyesine sevk edildi. - SAMSUN

İstanbul, Samsun, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 06.11.2019 04:27 Kaynak: İHA
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