İstanbul'dan getirdiği uyuşturucu maddeleri satamadan yakalandı - Son Dakika

Sakarya'nın Karasu ilçesinde jandarma ekiplerince gerçekleştirilen ve İstanbul'dan getirilerek ilçede satılacağı belirlenen uyuşturucu maddelerin yakalandığı operasyonda 1 şahıs gözaltına alındı.

Sakarya'nın Karasu ilçesi D-650 Karayolu TİGEM mevkiinde Sakarya İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı KOM ile İstihbarat ekipleri ve Karasu İlçe Jandarma Merkez Karakol Komutanlığı tarafından uyuşturucuyla mücadele kapsamında ortak bir operasyon gerçekleştirildi. İstihbari çalışma neticesinde İstanbul'dan getirilerek Karasu ve Kocaali ilçelerinde satacağı tespit edilen 1 şüpheli üzerinde ve kullandığı araç içerinde yapılan aramalarda; metamfetamin, kenevir tohumu ve bu maddelerin içiminde kullanılan aparatlar ele geçirildi. Yakalanan uyuşturucu maddelerle alakalı olduğu tespit edilen R.Ö., jandarma ekiplerince gözaltına alınarak adli makamlara sevk edildi. - SAKARYA