İstanbul'dan getirdikleri 7 bin 280 adet uyuşturucu hapla yakalandılar - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa İstanbul'dan getirdikleri 7 bin 280 adet uyuşturucu hapla yakalandılar - Son Dakika

İstanbul'dan getirdikleri 7 bin 280 adet uyuşturucu hapla yakalandılar

6 saat önce

Samsun polisi, 2 kişiyi İstanbul'dan getirilerek piyasaya sürülmek istenen 7 bin 280 ecstasy uyuşturucu hapla birlikte yakaladı.

İstanbul'dan getirdikleri 7 bin 280 adet uyuşturucu hapla yakalandılar, System.String[]

Samsun polisi, 2 kişiyi İstanbul'dan getirilerek piyasaya sürülmek istenen 7 bin 280 ecstasy uyuşturucu hapla birlikte yakaladı.


Olay, İlkadım ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, alınan istihbarat doğrultusunda İstanbul'dan piyasaya sürülmek üzere Samsun'a getirilen ecstasy hapların bulunduğu eve operasyon düzenledi. Narkotik polisinin evde yaptığı aramada 7 bin 280 adet ecstasy uyuşturucu hap ele geçirildi. Uyuşturucu ticareti yaptıkları iddia edilen Ö.Ç. (56) ve Z.Ç. (47) ile 3 kişi olayla ilgili gözaltına alındı. 1'i kadın 3 kişi "uyuşturucu kullanmak" suçundan yapılan yasal işlemin ardından serbest bırakılırken, Ö.Ç. ve Z.Ç.'nin ise Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.


Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - SAMSUN

İstanbul, Narkotik, Samsun, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.02.2020 03:43 Kaynak: İHA
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