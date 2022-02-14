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İstanbul'dan getirdikleri uyuşturucuları satamadan yakalandılar - Son Dakika

İstanbul'dan getirdikleri uyuşturucuları satamadan yakalandılar

14.02.2022 12:30
İstanbul'dan getirdikleri uyuşturucuları satamadan yakalandılar

Sakarya'da polis ekiplerince narkotik köpeği destekli gerçekleştirilen iki ayrı uyuşturucu operasyonunda 515,16 gram metamfetamin maddesi ele geçirilirken, konuya ilişkin 3 şüpheli gözaltına alındı.

Sakarya'da polis ekiplerince narkotik köpeği destekli gerçekleştirilen iki ayrı uyuşturucu operasyonunda 515,16 gram metamfetamin maddesi ele geçirilirken, konuya ilişkin 3 şüpheli gözaltına alındı.

Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, şehirde uyuşturucu madde ticareti yapan şahıs ve grupların deşifresi amacıyla düzenlenen operasyonlar devam ediyor. Bu kapsamda Adapazarı ve Serdivan ilçelerinde daha öncesinde takibi gerçekleştirilen 3 şüpheliye yönelik düzenlenen iki ayrı operasyonda 515,16 gram metamfetamin maddesi ele geçirilirken, şahıslar gözaltına alındı.

Narkotik timlerince gerçekleştirilen ilk operasyonda; İstanbul'dan, Sakarya'ya uyuşturucu madde getirip satışını yapacağı tespit edilen şahıslar takibe alındı. Serdivan ilçesinde durdurulan araçta narkotik köpeği ile yapılan aramada 489 gram metamfetamin maddesi ele geçirilirken, şüpheliler Ö.T. ve K.K. uyuşturucu madde ticareti yapmak veya sağlamak suçundan adli mercilere sevk edilmek üzere gözaltına alındı.

Diğer operasyonda ise; yine İstanbul'dan Sakarya'ya uyuşturucu madde getirip satışını yapacağı tespit edilen şüpheliyi narkotik ekipleri takibe aldı. Yakalanan şahsın yapılan üst aramasında 26,16 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. Şüpheli İ.K.'ye, uyuşturucu madde ticareti yapma veya sağlama suçundan işlem yapıldı. - SAKARYA

İstanbul'dan getirdikleri uyuşturucuları satamadan yakalandılar
İstanbul'dan getirdikleri uyuşturucuları satamadan yakalandılar
İstanbul'dan getirdikleri uyuşturucuları satamadan yakalandılar

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Metamfetamin, İstanbul, Narkotik, Sakarya, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa İstanbul'dan getirdikleri uyuşturucuları satamadan yakalandılar - Son Dakika


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SON DAKİKA: İstanbul'dan getirdikleri uyuşturucuları satamadan yakalandılar - Son Dakika
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