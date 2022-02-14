Üye Girişi
İstanbul'dan getirdikleri uyuşturucuları satamadan yakalandılar - Son Dakika

İstanbul'dan getirdikleri uyuşturucuları satamadan yakalandılar

14.02.2022 19:48

- İstanbul'dan getirdikleri uyuşturucuları satamadan yakalandılar Sakarya'da narkotik köpeği destekli uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı Sakarya'da polis ekiplerince narkotik köpeği destekli gerçekleştirilen iki ayrı uyuşturucu operasyonunda 515,16 gram metamfetamin maddesi ele geçirilirken,...

- İstanbul'dan getirdikleri uyuşturucuları satamadan yakalandılar

Sakarya'da narkotik köpeği destekli uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı

SAKARYA - Sakarya'da polis ekiplerince narkotik köpeği destekli gerçekleştirilen iki ayrı uyuşturucu operasyonunda 515,16 gram metamfetamin maddesi ele geçirilirken, konuya ilişkin 3 şüpheli gözaltına alındı.

Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, şehirde uyuşturucu madde ticareti yapan şahıs ve grupların deşifresi amacıyla düzenlenen operasyonlar devam ediyor. Bu kapsamda Adapazarı ve Serdivan ilçelerinde daha öncesinde takibi gerçekleştirilen 3 şüpheliye yönelik düzenlenen iki ayrı operasyonda 515,16 gram metamfetamin maddesi ele geçirilirken, şahıslar gözaltına alındı.

Narkotik timlerince gerçekleştirilen ilk operasyonda; İstanbul'dan, Sakarya'ya uyuşturucu madde getirip satışını yapacağı tespit edilen şahıslar takibe alındı. Serdivan ilçesinde durdurulan araçta narkotik köpeği ile yapılan aramada 489 gram metamfetamin maddesi ele geçirilirken, şüpheliler Ö.T. ve K.K. uyuşturucu madde ticareti yapmak veya sağlamak suçundan adli mercilere sevk edilmek üzere gözaltına alındı.

Diğer operasyonda ise; yine İstanbul'dan Sakarya'ya uyuşturucu madde getirip satışını yapacağı tespit edilen şüpheliyi narkotik ekipleri takibe aldı. Yakalanan şahsın yapılan üst aramasında 26,16 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. Şüpheli İ.K.'ye, uyuşturucu madde ticareti yapma veya sağlama suçundan işlem yapıldı.

İstanbul'dan getirdikleri uyuşturucuları satamadan yakalandılar
İstanbul'dan getirdikleri uyuşturucuları satamadan yakalandılar
İstanbul'dan getirdikleri uyuşturucuları satamadan yakalandılar

YORUMLAR
500

Metamfetamin, Narkotik, İstanbul, Sakarya, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa İstanbul'dan getirdikleri uyuşturucuları satamadan yakalandılar - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
19:31 26 güzergaha radar koyuldu, kurallara uymayanları ceza bekliyor!
19:30 Süper Lig'de heyecanı yüksek karşılaşma! Beşiktaş'tan Adana Demirspor'a karşı şaşırtan ilk 11
19:28 Yayın ihalesiyle ilgili şaşırtan karar! TFF, teklif yapan kurumlara ek süre tanıdı
19:03 Lerzan Mutlu hayalindeki erkeği tarif etti: Sevişmek çok sıradan
18:53 Mağazanın çocuk reyonunda genç kadına iğrenç taciz! Arsız sapık kendini tatmin etti
18:36 Erling Haaland yarışını Real Madrid kazandı! 2023 yazında imzayı atacak
18:35 Türkiye ile Birleşik Arap Emirlikleri arasında 13 farklı konuyu kapsayan anlaşma imzalandı
18:19 İşten çıkıp evine giden kadın, korkudan donup kaldı! Salonunda karşılaştığı manzara akıl durduran cinsten
18:11 FETÖ tutuklusu Nusret Muğla'nın ölümünden sonra Bülent Arınç'tan 2 sayfalık mektup: Gözler kararmıştı
17:52 Melih Gökçek'ten KDV indirimiyle ilgili bomba iddia: Marketlerin pek çoğu pazar günü zam yaptı
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.02.2022 19:53:18. #1.13#
SON DAKİKA: İstanbul'dan getirdikleri uyuşturucuları satamadan yakalandılar - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement