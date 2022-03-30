İstanbul'dan getirilen 2 kilo bonzai şehre girmeden yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi

İstanbul'dan getirilen 2 kilo bonzai şehre girmeden yakalandı

30.03.2022 09:36
İstanbul'dan getirilen 2 kilo bonzai şehre girmeden yakalandı

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde jandarma ekipleri, ilçeye giriş yapmadan durdurdukları araçta 2 kilogram bonzai ele geçirdi.

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde jandarma ekipleri, ilçeye giriş yapmadan durdurdukları araçta 2 kilogram bonzai ele geçirdi. Uyuşturucunun İstanbul'dan getirildiği belirlendi.

İstanbul'dan Kapaklı ilçesine uyuşturucu madde getirileceği bilgisini alan Tekirdağ İl Jandarma İstihbarat ve KOM Şube ile Kapaklı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri harekete geçti. Narkotik köpek ekipleri ile birlikte yapılan operasyonda İstanbul'dan gelen şüpheli bir araç durduruldu. S.G. ve N.G. isimli şahısların üstlerinde ve bulundukları araçta yapılan aramada 15 gram bonzai, aracın ön torpidosunun altında zulalanmış şekilde de yaklaşık 2 kilogram bonzai ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 kişi, sorgulamalarının ardından Çerkezköy Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edilecek. - TEKİRDAĞ

YORUMLAR
500
Otobüs fiyatlarındaki artış trene olan ilgiyi arttırdı Otobüs fiyatlarındaki artış trene olan ilgiyi arttırdı

Tekirdağ, İstanbul, Kapaklı, Bonzai, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa İstanbul'dan getirilen 2 kilo bonzai şehre girmeden yakalandı - Son Dakika


Son Dakika
09:34 Çatıda mahsur kalan hırsıza önce yol gösterdi, sonra da dövdü!
09:33 Sinem Kobal güzelliğiyle büyüledi! Kız çocuğuna hamile olan Kobal'ın paylaşımı sosyal medyayı salladı
09:26 İnanılmaz sonuç: Norveç, Ermenistan'ı 9-0 yendi
09:11 "Kravat" ve iyi hal indirimi bitiyor: Kadına ve sağlık çalışanlarına yönelik teklif komisyondan geçti, cezalar katlanıyor
09:02 Geri çekilme bir taktik: Rusya kayıplarını telafi ettikten sonra yeniden mi saldıracak?
08:57 Emre Belözoğlu'ndan şaşırtan transfer!
08:52 Şarkıcı Murat Dalkılıç ve sevgilisi Sitare Akbaş dudak dudağa!
08:51 Adnan Oktar Örgütü'nde itirafçı olması beklenen kediciğe tehdit notu ortaya çıktı!
08:36 A Milli Takım, İtalya'ya 3-2 mağlup oldu!
08:12 Gram altın ne kadar? Çeyrek altın kaç TL? 30 Mart güncel altın kuru!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.03.2022 09:43:01. #1.11#
SON DAKİKA: İstanbul'dan getirilen 2 kilo bonzai şehre girmeden yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement