İSTANBUL'DAN GÖÇMENLER EDİRNE'YE GİDİYOR (1) - Son Dakika
Son Dakika Güncel İSTANBUL'DAN GÖÇMENLER EDİRNE'YE GİDİYOR (1) - Son Dakika

İSTANBUL'DAN GÖÇMENLER EDİRNE'YE GİDİYOR (1)

6 saat önce

İSTANBUL'da birçok noktadan göçmenler minibüs ve taksilerle Edirne'ye gidiyor.

İSTANBUL'DAN GÖÇMENLER EDİRNE'YE GİDİYOR (1), System.String[]

İSTANBUL'da birçok noktadan göçmenler minibüs ve taksilerle Edirne'ye gidiyor.

İstanbul'daki birçok ilçede yaşayan farklı ülkelerden göçmenler Edirne'ye gidiyor. Türkiye'nin sınır kapıları açtığı söylentileri üzerine Zeytinburnu'nda toplanan göçmenler, tuttukları minibüsler ve taksilerle Edirne'ye doğru yola çıktı.

Görüntü Dökümü

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-Toplananlar

-Minibüse binenler

-Gidenlerle röportaj

-Gitmek için bekleyenler

-Genel ve detaylar


İstanbul, Edirne, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.02.2020 10:22 Kaynak: DHA
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