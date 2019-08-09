İstanbul'dan gönderilen sığınmacıların istihdam sorunu: Antep, Urfa ve Hatay'ın kapasitesi nedir?
1 saat önce
Betam, “Suriyelilerin İşgücü Piyasasına Uyumu: Şanlıurfa, Hatay ve Gaziantep'te İstihdam Olanakları” konulu yeni raporunda Suriyeli sığınmacıların hazmedilme sorununu kapsamlı şekilde ele aldı.
Resmi rakamlara göre 3,6 milyon Suriyeli sığınmacıya ev sahipliği yapan Türkiye
'de son dönemde düzensiz göçle mücadele çalışmaları çerçevesinde İstanbul
ilinde kaydı olmayan Suriyelilerin kayıtlı bulundukları şehirlerde ikamet etmek üzere geri dönmeleri doğrultusundaki uygulamalar gündeme geliyor.
İstanbul'da çok sayıda Suriyeli sığınmacı, kayıtlı oldukları güney ve güneydoğu illerine 20 Ağustos tarihine kadar dönmek zorunda. Bu süreçte gönderildikleri kentin bu sığınmacı topluluğunu "hazmetme yeteneğinin" ne olacağı ise ayrı bir soru işareti.
Haber Yayın Tarihi: 09.08.2019 10:29
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