İstanbul'dan gönüllü gelen piyano öğretmeni depremden etkilenen çocuklara moral veriyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel İstanbul'dan gönüllü gelen piyano öğretmeni depremden etkilenen çocuklara moral veriyor - Son Dakika

İstanbul'dan gönüllü gelen piyano öğretmeni depremden etkilenen çocuklara moral veriyor

6 saat önce

İstanbul'da piyano öğretmenliği yapan Ahu Kahraman Yıldırım, gönüllü geldiği Elazığ'da piyanosuyla çadırda kalan depremzede çocuklarına moral oldu.

İstanbul'da piyano öğretmenliği yapan Ahu Kahraman Yıldırım, gönüllü geldiği Elazığ'da piyanosuyla çadırda kalan depremzede çocuklarına moral oldu.

Yıldırım, piyonusu alarak gönüllü olarak Elazığ'da Kültür Park'ta bulunan afedzedelerin çocuklarını bir çadırda topluyor. Çocuklara piyano çalan Yıldırım, aynı zamanda nasıl çalınacağını da gösterip birlikte şarkılar söylüyor.

Gönüllü olarak piyanosuyla Elazığ'a geldiğini belirten Yıldırım, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "En büyük dileğim deprem korkusunu hem çocuklardan hem annelerden biraz olsun alabilmek. Bu günleri böyle hatırlasınlar, korkuyla hatırlamalarını istemiyorum. Müzik çok iyi bir terapi." diye konuştu.

Çocukların mutlu olmasının kendisini de mutlu ettiğini dile getiren Yıldırım, şöyle devam etti:

"Piyano çalıyoruz, ritim egzersizleri yapıyoruz. Çocuklar çok mutlu oldu. Bu günü inşallah öyle hatırlayacaklar, depremin o korkunç izini biraz olsun zihinlerinden almak için buradayım. Deprem dendiğinde belki bu şarkılar akıllarına gelir."

İstanbul'dan gönüllü gelen piyano öğretmeni depremden etkilenen çocuklara moral veriyor

İstanbul, Deprem, Elazığ, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.01.2020 03:08 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Festival iptal edildi, 1 ton sucuk Elazığ'da depremzedelere ikram edildi
Kayıp Gülistan'ın annesinden yürek yakan sözler: Artık ölüsünü de kabul ediyorum Deprem Uzmanı Prof. Dr. Ercan'dan korkutan açıklama: Büyük bir deprem bekliyorum Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan depremle ilgili provokatif paylaşım yapanlara sert tepki: Alçakça mesajlar yayınladılar

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.01.2020 21:21:57. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: İstanbul'dan gönüllü gelen piyano öğretmeni depremden etkilenen çocuklara moral veriyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]