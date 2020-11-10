İstanbul'dan İzmir'e yardım eli - Son Dakika

- İstanbul'dan İzmir'e yardım eli

İSTANBUL - İzmir'de yaşanan depremin yaraları sarılmaya devam ediyor. Bu kapsamda Badıllı Ailesi Eğitim Yaşatma ve Kültür Derneği'nin İzmir'deki depremzedelere ulaştırılmak üzere hazırladığı battaniye, kıyafet ve oyuncaklar depremzedelere ulaştırılmak üzere gönderildi.

İzmir'de AFAD yetkililerine teslim edilmek üzere yola çıkan yardım aracına depremzedelere ulaştırılmak üzere 5 bin battaniye, eşofman takımı ve çocuklar için oyuncaklar koyuldu. İstanbul'dan yola çıkan yardım malzemelerinin içinde depremzede çocuklar için İstanbul'daki arkadaşları tarafından yazılan mektuplar da yer aldı.

"Yaşamını yitiren kardeşlerimize de Allah'tan rahmet diliyoruz"

İzmir'deki depremzede vatandaşların bir nebze de olsa yaralarına merhem olmak istediklerini söyleyen kapsamda Badıllı Ailesi Eğitim Yaşatma ve Kültür Derneği Cahit Genç, "Badıllı Aşireti tarih boyunca her zaman devletinin ve milletinin yanında olmuştur. Nerede bir acı, nerede bir hüzün varsa ilk koşanlardan olmuştur. Bu manada merkezi İstanbul'da olan aile derneğimizin öncülüğünde başlatılan yardım kampanyasına ülkenin dört bir yanında bulunan Badıllılı akrabalarımızdan destek geldi. Bugün itibariyle de yardım malzemelerimizi AFAD öncülüğünde İzmir'deki depremzedelere ulaştırmak üzere yola çıkardık. İzmir'deki kardeşlerimize geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, yaşamını yitiren kardeşlerimize de Allah'tan rahmet diliyoruz" dedi.