İstanbul'dan kaçış başladı, Tekirdağ yollarında yoğunluk var - Son Dakika

İstanbul'dan kaçış başladı, Tekirdağ yollarında yoğunluk var

Kurban Bayramı tatili nedeniyle İstanbul'dan tatilcilerin yola çıkmasıyla Tekirdağ yollarına yoğunluklar başladı.

Kurban Bayramı tatili nedeniyle İstanbul'dan tatilcilerin yola çıkmasıyla Tekirdağ yollarına yoğunluklar başladı. Kurban bayramı nedeniyle İstanbul'dan çevre illere gidiş başladı. Bayram yolculuğunun başlamasıyla İstanbul'dan çevre illere doğru trafikte yoğunluk oluştu. İstanbul'dan Tekirdağ, Çanakkale ve Edirne güzergahındaki karayollarında yoğunluklar başladı. İstanbul'daki kaçış nedeniyle trafikte zaman zaman kuyruklar oluşurken, İstanbul'dan sonraki iller Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ve Çorlu ilçeleri mevkindeki karayollarında jandarma ve trafik ekipleri denetimlerini sıklaştırdı. Trafikteki yoğunluk sürüyor. - TEKİRDAĞ

Haber Yayın Tarihi: 29.07.2020 08:16

Kaynak: İHA

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