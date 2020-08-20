İstanbul'dan kampa gittiği Kırklareli'de girdiği derede boğuldu - Son Dakika

KIRKLARELİ'nin Vize ilçesine bağlı Sergen beldesine, İstanbul 'dan kamp yapmak için gelen Hüseyin Ateşoğlu (40) dün girdiği derede kayboldu.

Haber Yayın Tarihi: 20.08.2020 16:00

Kaynak: DHA

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