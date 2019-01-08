İstanbul'dan Kar Manzaraları

İSTANBUL'da dün gece saatlerinde etkisini arttıran kar yağışı, sabahın erken saatlerinde etkisini yitirerek, yerini kartpostallık görüntülere bıraktı.

İSTANBUL'da dün gece saatlerinde etkisini arttıran kar yağışı, sabahın erken saatlerinde etkisini yitirerek, yerini kartpostallık görüntülere bıraktı. Tarihi yarımadadan çekilen görüntülerde evlerin çatıları, tarihi camiler ve surlar beyaza bürünerek, görenleri hayran bıraktırdı. Gün doğumunun da bu görüntülere eklenmesiyle eşsiz bir manzara ortaya çıktı.



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