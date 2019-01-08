Son Dakika Haberleri: İstanbul'dan Kar Manzaraları

İstanbul'dan Kar Manzaraları

51 dakika önce

İSTANBUL'da dün gece saatlerinde etkisini arttıran kar yağışı, sabahın erken saatlerinde etkisini yitirerek, yerini kartpostallık görüntülere bıraktı.

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İSTANBUL'da dün gece saatlerinde etkisini arttıran kar yağışı, sabahın erken saatlerinde etkisini yitirerek, yerini kartpostallık görüntülere bıraktı. Tarihi yarımadadan çekilen görüntülerde evlerin çatıları, tarihi camiler ve surlar beyaza bürünerek, görenleri hayran bıraktırdı. Gün doğumunun da bu görüntülere eklenmesiyle eşsiz bir manzara ortaya çıktı. 

- İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 10:10 Kaynak: DHA

İstanbul, Güncel
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