Son Dakika Haberleri: İstanbul'dan Kar Manzaraları

İstanbul'dan Kar Manzaraları

20 dakika önce

İstanbul'u etkisi altına alan kar yağışı kenti beyaza bürüdü.

İstanbul'dan Kar Manzaraları, System.String[]
İstanbul'u etkisi altına alan kar yağışı kenti beyaza bürüdü. Beyaz örtüyle kaplanan şehirde kartpostallık manzaralar oluştu. Kar yağışını fırsat bilen çok sayıda vatandaş sokağa çıkarak doyasıya eğlendi.

İstanbul'da sabah saatlerinde başlayan kar yağışı etkisini giderek arttırdı. Akşam saatlerinde şiddetlenen kar yağışı kenti beyaza bürüdü. Caddeleri ve sokakları beyaz örtüyle kaplanan şehirde kartpostallık görüntüler oluştu. Görsel güzelliğiyle mest eden şehirde bazı vatandaşlar sokağa çıkarak karın tadını çıkardı. Kardan adam yapan ve kar topu oynayan vatandaşlar doyasıya eğlendi. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.02.2019 09:58 Kaynak: İHA

İstanbul, Kar, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Erdoğan: Tersane İstanbul Projesi, 60 Bin İnsanımıza Yeni İstihdam Sağlayacak Erdoğan Kahramanmaraş Mitinginde Gelen Telefon Sonrası Konuşmasına Ara Verdi

Vatandaşların Yoğun Talebi Sonrası Samsun'da da Tanzim Satış Noktaları Açılacak Kadıköy'de Taksiye Binen 3 Yolcu, Tartıştıkları Taksiciyi Döverek Öldürdü
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.2.2019 22:18:13. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İstanbul'dan Kar Manzaraları
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]