İstanbul'dan Kar Manzaraları
20 dakika önce
İstanbul'u etkisi altına alan kar yağışı kenti beyaza bürüdü.
İstanbul
'u etkisi altına alan kar yağışı kenti beyaza bürüdü. Beyaz örtüyle kaplanan şehirde kartpostallık manzaralar oluştu. Kar
yağışını fırsat bilen çok sayıda vatandaş sokağa çıkarak doyasıya eğlendi.
İstanbul'da sabah saatlerinde başlayan kar yağışı etkisini giderek arttırdı. Akşam saatlerinde şiddetlenen kar yağışı kenti beyaza bürüdü. Caddeleri ve sokakları beyaz örtüyle kaplanan şehirde kartpostallık görüntüler oluştu. Görsel güzelliğiyle mest eden şehirde bazı vatandaşlar sokağa çıkarak karın tadını çıkardı. Kardan adam yapan ve kar topu oynayan vatandaşlar doyasıya eğlendi. - İSTANBUL
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Haber Yayın Tarihi : 23.02.2019 09:58 Kaynak: İHA
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