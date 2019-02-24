İstanbul'dan Kar Manzaraları
51 dakika önce
İstanbul'da gece boyunca etkili olan kar yağışı mega kenti sabah saatlerinde beyaz örtüye bürüdü.
İstanbul
'da gece boyunca etkili olan kar yağışı mega kenti sabah saatlerinde beyaz örtüye bürüdü.
İstanbul'da dün başlayan kar yağışı sabahın ilk saatlerine kadar devam etti. İstanbul genelinde etkili olan kar yağışı nedeniyle caddeler ve sokaklar beyaza büründü. Vatandaşlar kuvvetli rüzgarlar nedeniyle de yollarda güçlükle yürüdü. - İSTANBUL
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 24.02.2019 02:17 Kaynak: İHA
Uçuşlara Kar Engeli! 70 Sefer İptal Edildi
Yılın İlk Hasadı Çağlalar 100 Liradan Alıcı Buluyor
İstanbul'da Kar Yağışı Pazartesi Gününe Kadar Etkili Olacak
Son Dakika! Çanakkale'de Kar Nedeniyle Okullar Tatil Edildi