Son Dakika Haberleri: İstanbul'dan Kar Manzaraları

İstanbul'dan Kar Manzaraları

51 dakika önce

İstanbul'da gece boyunca etkili olan kar yağışı mega kenti sabah saatlerinde beyaz örtüye bürüdü.

İstanbul'dan Kar Manzaraları, System.String[]
İstanbul'da gece boyunca etkili olan kar yağışı mega kenti sabah saatlerinde beyaz örtüye bürüdü.

İstanbul'da dün başlayan kar yağışı sabahın ilk saatlerine kadar devam etti. İstanbul genelinde etkili olan kar yağışı nedeniyle caddeler ve sokaklar beyaza büründü. Vatandaşlar kuvvetli rüzgarlar nedeniyle de yollarda güçlükle yürüdü. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.02.2019 02:17 Kaynak: İHA

Sabah, İstanbul, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Uçuşlara Kar Engeli! 70 Sefer İptal Edildi Yılın İlk Hasadı Çağlalar 100 Liradan Alıcı Buluyor

İstanbul'da Kar Yağışı Pazartesi Gününe Kadar Etkili Olacak Son Dakika! Çanakkale'de Kar Nedeniyle Okullar Tatil Edildi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.2.2019 15:08:46. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İstanbul'dan Kar Manzaraları
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]