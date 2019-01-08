İstanbul'dan Kar Manzaraları - Eyüpsultan
1 saat önce
Marmara Bölgesi'nde sıcaklıkların mevsim normallerinin 3 ila 5 derece altında seyredeceği tahmin ediliyor.
Marmara Bölgesi
'nde sıcaklıkların mevsim normallerinin 3 ila 5 derece altında seyredeceği tahmin ediliyor.
Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü'nün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, parçalı çok bulutlu havanın hakim olacağı bölgenin doğusu ( Kocaeli
, Sakarya
ve Yalova
) ile İstanbul
'da aralıklı kar yağışı bekleniyor.
Sıcaklıkların mevsim normallerinin 3 ila 5 derece altında seyredeceği bölgede rüzgar kuzey ve kuzeybatı (karayel) yönlerden orta kuvvette, zaman zaman kuvvetli (30-50 km/sa) olarak esecek.
Bölge genelinde yer yer kuvvetli olmak üzere buzlanma ve don olayı beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı dikkatli ve tedbirli olunması isteniyor.
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Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 10:57 Kaynak: AA
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