İstanbul'dan Kars'a ev bakmaya gelen anne ile oğlunun cesedi su kuyusunda bulundu - Son Dakika

İstanbul'dan Kars'a ev bakmaya gelen anne ile oğlunun cesedi su kuyusunda bulundu

İSTANBUL'dan Kars'a ev almaya gelen ve 8 gündür kendilerinden haber alınamayan anne Figen Karadağ (46) ile oğlu Mert Karadağ'ın (24), cesedi su kuyusunda bulundu.

İSTANBUL'dan Kars'a ev almaya gelen ve 8 gündür kendilerinden haber alınamayan anne Figen Karadağ (46) ile oğlu Mert Karadağ'ın (24), cesedi su kuyusunda bulundu. İlk belirlemelere göre anne ile oğlunun tüfekle vurularak öldürüldüğü belirlendi.

Bir süre önce geldikleri Kars'ın Şehitler Mahallesi'nde ev bakan anne ile oğlundan haber alamayan yakınları durumu jandarma ve polise bildirdi. Kars Emniyet Müdürlüğü, kaybolan anne ile oğlunun bulunması için özel ekip kurdu. Özel ekibin yaptığı araştırma sonucunda bugün akşam saatlerinde Cumhuriyet köyü yakınlarında yer alan sulama kanalı yakınındaki kuyuda anne ve oğlunun cansız bedeni bulundu. Olay yerine çok sayıda polis, jandarma, itfaiye ve AFAD ve 112 ekibi sevk edildi.

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Anne ile oğlunun cesedinin bulunduğu olay yerine Kars Cumhuriyet Başsavcısı Soner Aygün ile İl Emniyet Müdürü Yavuz Sağdıç da gelerek incelemelerde bulundu. Yapılan olay yeri incelemesinin ardından kuyudaki cesetler çıkarıldı. Anne ile oğlunun tüfekle vurularak öldürüldükten sonra kuyuya atıldığı öğrenildi.

Bir kişinin gözaltına alındığı olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.


Karadağ, Kars, Anne, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.07.2020 23:07 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel İstanbul'dan Kars'a ev bakmaya gelen anne ile oğlunun cesedi su kuyusunda bulundu - Son Dakika
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