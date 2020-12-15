İstanbul'dan Kars'a yapılacak 2 uçak seferi sis nedeniyle iptal edildi - Son Dakika

İstanbul'dan Kars'a yapılacak 2 uçak seferi sis nedeniyle iptal edildi

15.12.2020 18:01
İstanbul'dan Kars'a yapılacak 2 uçak seferi sis nedeniyle iptal edildi, System.String[]

Kars'ta etkili olan sis nedeniyle İstanbul'dan Kars'a yapılacak 2 uçak seferi iptal edildi.

Kars'ta etkili olan sis nedeniyle İstanbul'dan Kars'a yapılacak 2 uçak seferi iptal edildi.

Kentte dün geceden itibaren etkili olan sisin görüş mesafesini düşürmesi hava ulaşımını olumsuz etkiledi.

Kars Harakani Havalimanı'nın internet sayfasında yer alan duyuruya göre, İstanbul Uluslararası Sabiha Gökçen Havalimanı ve İstanbul Havalimanı'ndan Kars Harakani Havalimanı'na planlanan iki uçuş sis nedeniyle iptal edildi.

Ankara Esenboğa Havalimanı'ndan ve İstanbul Uluslararası Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan Kars'a planlanan 2 sefer için de yine sis nedeniyle inişlerin gecikeceği belirtildi.

Sabiha Gökçen, İstanbul, Uçak, Kars, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İstanbul'dan Kars'a yapılacak 2 uçak seferi sis nedeniyle iptal edildi - Son Dakika


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