İstanbul'dan Kastamonu'ya gelen 5 kişilik aile yurtta karantinaya alındı - Son Dakika

Kastamonu (İHA) – İstanbul'dan Kastamonu'nun Tosya ilçesine gelen 5 kişilik aile, korona virüs tedbirleri kapsamında 14 gün boyunca öğrenci yurdunda karantinaya alındı.



Korona virüs tedbirleri kapsamında salgından vatandaşları korumak amacıyla geçtiğimiz hafta sonu Tosya İlçe Hıfzıssıhha Kurulu tarafından 11 Mayıs 2020 tarihinden itibaren şehir dışından ilçeye gelen kişilerin, Tosya Şehit Mustafa Kaymakçı Anadolu Lisesi Yurdu'nda 14 gün süre ile karantinaya alınmasına karar verilmişti. Bu kapsamda kararın 11 Mayıs tarihi itibariyle uygulanmaya başlamasının ardından İstanbul'dan Tosya'nın Hocaimat Mahallesi'ne gelen bir ailenin bilgisi yetkili makamlara ulaştırıldı. İstanbul'dan geldiği öğrenilen 5 kişilik aile, polis ve sağlık ekipleri tarafından mahalle muhtarı Bahattin Zengin refakatinde Hocafakı Mahallesi'ndeki evlerinden alınarak Şehit Mustafa Kaymakçı Öğrenci Yurdu'na getirildi. 5 kişilik aile, yurda yerleştirilerek 14 gün süre ile karantinaya alındı.



Diğer taraftan ilçeye gelecek olan vatandaşlar, köy ve mahalle muhtarları tarafından emniyet güçlerine bildirilerek kolluk kuvvetleri marifetiyle Şehit Mustafa Kaymakçı Öğrenci Yurdu'nda 14 gün süre ile karantinaya alınacak. Ayrıca Tosya İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararı gereği karantinaya alınan kişiler barınma ve yemek ücretlerini kendileri karşılayacak. - KASTAMONU