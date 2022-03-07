İstanbul'dan Kastamonu'yu uyuşturucu getiren 3 kişi tutuklandı - Son Dakika
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İstanbul'dan Kastamonu'yu uyuşturucu getiren 3 kişi tutuklandı

07.03.2022 16:13

İstanbul'dan Kastamonu'yu uyuşturucu getiren 3 kişi tutuklandıKASTAMONU İstanbul'dan Kastamonu'ya uyuşturucu madde getirdikleri tespit edilen 3 kişi, çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklandı.

İstanbul'dan Kastamonu'yu uyuşturucu getiren 3 kişi tutuklandı

KASTAMONU İstanbul'dan Kastamonu'ya uyuşturucu madde getirdikleri tespit edilen 3 kişi, çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık Şube Müdürlüğünce uyuşturucu madde imal ve ticaretinin önlenmesine yönelik yapılan çalışmalar neticesinde, İstanbul'dan Kastamonu'ya piyasaya sürmek üzere uyuşturucu madde getirileceği tespit edildi. Harekete geçen ekipler, H.A., E.E. ve S.Z. isimli şahısların bulunduğu 06 FN 7605 plakalı kiralık aracı yol kontrolleri sırasında durdurdu. Uyuşturucu madde arama köpeği Termal tarafından yapılan aramada 310 gram metamfetamin ve 1 adet 7.65 milimetre çapında ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Jandarma ekiplerince gözaltına alınan H.A., E.E. ve S.Z. isimli şahıslar çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

İstanbul'dan Kastamonu'yu uyuşturucu getiren 3 kişi tutuklandı
İstanbul'dan Kastamonu'yu uyuşturucu getiren 3 kişi tutuklandı

YORUMLAR
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1 haftada 285 gram uyuşturucu ele geçirildi 1 haftada 285 gram uyuşturucu ele geçirildi Hem uyuşturucu hem tarihi eserler bulundu Hem uyuşturucu hem tarihi eserler bulundu

Uyuşturucu, Kastamonu, Jandarma, İstanbul, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa İstanbul'dan Kastamonu'yu uyuşturucu getiren 3 kişi tutuklandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: İstanbul'dan Kastamonu'yu uyuşturucu getiren 3 kişi tutuklandı - Son Dakika
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