İstanbul'dan Kayseri'ye uyuşturucu taşıyan bir şahıs yakalandı - Son Dakika
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İstanbul'dan Kayseri'ye uyuşturucu taşıyan bir şahıs yakalandı

18.04.2022 17:18
İstanbul'dan Kayseri'ye uyuşturucu taşıyan bir şahıs yakalandı

Kayseri'de jandarma ekiplerinin yaptığı çalışmalar sonucunda İstanbul'dan Kayseri'ye uyuşturucu madde taşıdığı tespit edilen bir şahıs yakalandı.

Kayseri'de jandarma ekiplerinin yaptığı çalışmalar sonucunda İstanbul'dan Kayseri'ye uyuşturucu madde taşıdığı tespit edilen bir şahıs yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından uyuşturucu madde ticareti yapan şahısların tespitine yönelik çalışma başlatıldı. Ekiplerin yaptığı çalışmalarda İstanbul'dan Kayseri'ye uyuşturucu madde taşıdığı tespit edilen M.K. yakalandı. Şahsın üzerinde yapılan aramalarda farklı miktarlarda uyuşturucu madde bulundu.

Ekipler tarafından bulunan materyallere el konulurken, M.K. gözaltına alınarak işlemleri yapılmak üzere karakola götürüldü. - KAYSERİ

İstanbul'dan Kayseri'ye uyuşturucu taşıyan bir şahıs yakalandı

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Uyuşturucu, Jandarma, İstanbul, Kayseri, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa İstanbul'dan Kayseri'ye uyuşturucu taşıyan bir şahıs yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: İstanbul'dan Kayseri'ye uyuşturucu taşıyan bir şahıs yakalandı - Son Dakika
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